Un stock de 10.000 litres d'eau prévus pour refroidir les routes du Tour de France

10.000 litres d'eau, c'est ce qui est prévu pour arroser les routes du Tour de France. Selon André Bancala, le "Monsieur route" du Tour de France, sur RMC, les organisateurs seraient contraints d'utiliser ce stock dans les prochains jours à cause des températures caniculaires. L'objectif est clair, faire redescendre la température de la chaussée en l'arrosant. Une technique utilisée lors de l'épreuve de vendredi, notamment dans la descente de la Côte de Saint-Romain-en-Gal. 2000 litres ont été aspergés.

Avec cet eau, les organisateurs font tout pour éviter que le bitume transpire, et forme des plaques noires et collantes sur la chaussée. Des plaques noires, à l’origine de problèmes d’adhérence et donc dangereuses pour les coureurs.