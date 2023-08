Canicule : comment maintenir une activité sportive malgré les fortes chaleurs

Comment s'y prendre concrètement ?

Nous passons beaucoup de temps dans des ambiances climatisées, entre 20 et 25°C, et nous perdons donc cette acclimatation à la chaleur. Les grands écarts de température sont les plus durs à supporter, le corps a besoin de plus de temps pour cela. Il faut donc y aller progressivement, mais sans avoir trop peur de s'exposer à la chaleur. Si on le fait de façon prudente, raisonnable et sans excès, le corps pourra de mieux en mieux y résister.

L'idée est d'envisager des séances de manière graduelle, en termes de durée, mais aussi de température : faire du sport sous 28°C, puis, si cela s'est bien passé, tenter sous 29 ou 30°C, puis 31-32°C, etc. Tout est une question de préparation. Les personnes les plus âgées restent toutefois celles qui ont le plus de mal à réaliser cette acclimatation, et la précaution est donc de mise.

Quant aux salles de sport climatisées, ceux qui ne pratiquent un sport que dans ces structures peuvent continuer à les fréquenter, mais pour des coureurs à pied ou des cyclistes qui préparent des courses d'été par exemple, s'y entraîner serait probablement une erreur. Il vaut mieux habituer son corps à la chaleur extérieure.