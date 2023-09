Football : joueur de légende de Saint-Etienne, Salif Keita est mort

Ce samedi 2 septembre, Salif Keita est décédé. "La panthère noire s'en est allée, emportant avec elle un morceau de notre club", a annoncé l'AS Saint-Etienne sur X (ex-Twitter). Dans le Forez, à deux pas du chaudron de Geoffroy-Guichard qu'il a tant fait chavirer au début des années 1970, il avait déjà un terrain à son nom.

Avec les Verts, cet avant-centre élancé, doté d'une technique hors pair et d'un sens aiguisé du but, fut l'un des plus grands attaquants de sa génération. Il a remporté quatre titres de champion de France avant de partir pour un autre club français : l'Olympique de Marseille.

En 1970, il avait été élu à juste titre premier "Ballon d'or africain".