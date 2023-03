Just Fontaine, légende du football français, est mort à l'âge de 89 ans

Né le 18 août 1933 à Marrakech, au Maroc, alors sous protectorat français, Just Fontaine, archétype de l'attaquant moderne, à la fois renard des surfaces et artilleur en chef, s'est construit l'un des plus beaux palmarès du football français en son temps. Vainqueur de la Coupe de France 1954 et champion de France 1956 avec l'OGC Nice, il connaît son apogée au Stade de Reims. Avec les Rouge et Blanc, il soulève trois titres de champion de France (1958, 1960 et 1962) et une Coupe de France (1958).

Mais la carrière de l'homme aux 13 buts dans un Mondial, un record intouchable dans le football d'aujourd'hui, prend fin brutalement en 1962, à seulement 28 ans, stoppé dans son élan par une double fracture de la jambe gauche. "J'aurai préféré échanger mon record contre quelques années de plus au haut niveau", reconnaîtra-t-il, un demi-siècle plus tard.