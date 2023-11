CARTE - JO d'hiver 2030 : la candidature des Alpes françaises dévoilée, avec les sites des épreuves

"C'est 2030 qu'on vise", ont martelé tous les acteurs à la manœuvre pour mener à bien ce projet. Pour convaincre le CIO, un plan de bataille a été mis en branle. L'une des promesses de cette candidature est d'utiliser à 95% des sites déjà existants. "On va affiner le coût de ces JO lors du dialogue ciblé", a promis David Lappartient, alors qu'un budget initial de 1,5 milliard d'euros avait été annoncé. Concrètement, si la candidature alpestre est retenue, quatre pôles seront répartis sur les deux régions. "Le massif est très grand, on ne peut pas avoir non plus des Jeux complètement éclatés", ont-ils fait valoir.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été bien lotie. Dans les Alpes-Maritimes, la ville de Nice, où une nouvelle patinoire sera construite, organisera les sports de glace, tandis que la station d'Isola recevra les épreuves de skicross et de snowboardcross. Les épreuves de snowboard et ski freestyle, elles, se dérouleront dans les Hautes-Alpes, sur le pôle de Briançon, entre Serre-Chevalier et Montgenèvre. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne sera pas en reste. Un pôle Savoie regroupera le bobsleigh, le skeleton, le ski alpin, le saut ou encore la luge. Le pôle Haute-Savoie, lui, accueillera le ski de fond et le biathlon.