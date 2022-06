Tour de France 2022 : toutes les étapes, date par date

Le Tour de France 2022, qui débute vendredi à Copenhague, est long de 3.349,8 kilomètres répartis sur 21 étapes, dont les trois premières se déroulent en terres danoises. Cette édition de la Grande boucle comporte vingt-trois cols ou côtes classés en deuxième, première ou hors catégorie, c'est quatre de moins que l'an passé.

Cinq étapes en ligne se terminent par des arrivées au sommet : une dans les Vosges, à la Planche des Belles Filles, deux dans les Alpes, au col du Granon et à l'Alpe d'Huez, deux dans les Pyrénées, à Peyragudes et à Hautacam. Il faut ajouter deux arrivées en côte, à Longwy et à Lausanne, ainsi que deux autres jugées dans le prolongement de la dernière ascension, à Megève et à Mende.

▶️ Retrouvez toutes les étapes du parcours 2022 :

1er juillet : 1re étape Copenhague - Copenhague, 13,2 km (contre-la-montre individuel)

2 juillet : 2e étape Roskilde (Danemark) - Nyborg (Danemark), 202,2 km

3 juillet : 3e étape Vejle (Danemark) - Sönderborg (Danemark), 182 km

✈️ [4 juillet : transfert]

5 juillet : 4e étape Dunkerque - Calais, 171,5 km

6 juillet : 5e étape Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut, 157 km

7 juillet : 6e étape Binche (Belgique) - Longwy, 219,9 km