Cérémonie d'ouverture des JO 2024 : le parcours parisien de la flamme olympique

À un an de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, on en sait davantage sur le parcours qu'empruntera la flamme dans la capitale. Le jour de la cérémonie, le 26 juillet, elle rejoindra la Seine en descendant le canal Saint-Martin en provenance de la Seine-Saint-Denis, ont dévoilé lundi les organisateurs, détaillant le programme parisien, qui débutera les 14 et 15 juillet. Ni le président du Comité d'organisation (Cojo), Tony Estanguet, ni Anne Hidalgo n'ont voulu donner de détails sur ce dernier trajet avant une cérémonie inédite sur la Seine, mais une source de la mairie a confirmé à l'AFP que ce trajet sur le canal s'effectuerait par bateau.

La carte présentée indique que ce jour-là, la flamme empruntera le canal Saint-Denis, le bassin de La Villette et le canal Saint-Martin, jusqu'à la place de la République. La veille, le 25 juillet, elle doit faire étape à La Courneuve, ville proche du Stade de France et du canal Saint-Denis, voie fluviale partagée entre la capitale et sa banlieue nord.