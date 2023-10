TF1 diffusera la Coupe du monde féminine de rugby 2025

Le communiqué de presse commun précise que l'acquisition de ces droits permet également à TF1 de diffuser la nouvelle compétition de World Rugby, intitulée WXV et qui réunira les meilleures équipes féminines du monde. Les matchs du premier niveau, auquel la France appartient, se dérouleront en Nouvelle-Zélande. Dans ce cadre, la France doit affronter les Blacks Ferns le 21 octobre prochain, l'Australie le 28 octobre et le Canada le 4 novembre. Des matchs qui seront donc retransmis sur TF1.

"Le rugby féminin est au cœur de notre mission de croissance du rugby à l'échelle mondiale. En augmentant la visibilité grâce aux diffuseurs et sur les plateformes numériques, nous pouvons mettre en lumière les meilleures joueuses du monde, augmentant ainsi plus largement le nombre de nos supporters et la participation", a souligné dans ce communiqué Alan Gilpin, directeur général de World Rugby.