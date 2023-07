La canicule s'invite sur le Tour de France, jusqu'à 43°C ressentis à l'arrivée à Issoire

Reverra-t-on les canons à eau sur les routes du Tour ? Au lendemain de la première journée de repos, le peloton va reprendre, mardi 11 juillet, son périple en direction d'Issoire (Puy-de-Dôme), où sera jugée l'arrivée de la 10ᵉ étape. Sur le parcours vallonné, long de 167 kilomètres, terrain de jeu accidenté taillé pour les baroudeurs, les coureurs vont devoir éviter de prendre un coup de chaud. Alors que le mercure a déjà dépassé allégrement, à plusieurs reprises, les 30°C depuis le Grand Départ donné, le 1ᵉʳ juillet, à Bilbao, au cœur du Pays basque espagnol, une intense chaleur va étouffer la Grande Boucle.

C'est au départ de cette 10ᵉ étape, à Saint-Ours (Puy-de-Dôme), qu'il fera le plus frais. À 13h05, lorsque le peloton s'élancera, le thermomètre affichera 28°C (pour, déjà, 34°C ressenti). Au fur et à mesure, qu'il va approcher de son but, les températures vont s'affoler dans le département, placé en vigilance orange aux orages et jaune à la canicule. Entre 14h et 17h, il devrait faire 32°C au pays des volcans, avec un pic de chaleur au moment de l'arrivée annoncée, pour les plus rapides, aux alentours de 17h19. À cette heure-là, Météo-France prévoyait une température de 37°C, avec un ressenti de... 52°C ! Tout simplement irrespirable. Une prévision finalement revue à la baisse (43°C tout de même !), du fait des rares averses attendues.