À peine arrivé en Arabie Saoudite, Neymar pas en capacité de jouer

"Il ne peut pas jouer pour la Seleçao. Il est blessé. Je pense qu'il ne devrait même pas aller au Brésil(...) Il doit se remettre d'un problème musculaire pour commencer à jouer, et c'est ce qu'il fait bien", a lancé Jorge Jesus. Ces propos ont donné lieu à une réaction de la fédération brésilienne : "Le département médical de la sélection brésilienne masculine de football surveille l'état de santé de Neymar depuis plusieurs jours", a-t-elle fait savoir, par le biais d'un communiqué relayé par la presse locale. Et d'ajouter que "la commission technique est consciente de la situation et est en contact permanent avec le joueur pour suivre l'évolution de son état".