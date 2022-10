Formule 1 : et de deux pour Max Verstappen, à nouveau champion du monde !

Le Néerlandais Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix du Japon longtemps interrompu à cause de la pluie dimanche à Suzuka, a été déclaré champion du monde dans la confusion après une pénalité donnée juste après l'arrivée à Charles Leclerc (Ferrari).

Au terme d'une course interrompue au 3e tour pendant deux heures en raison des conditions météo (le Français Pierre Gasly s'est fait une grosse frayeur) et de deux abandons, Verstappen (Red Bull) a passé la ligne devant Leclerc et Sergio Pérez (Red Bull). Mais Leclerc, 2e du Championnat du monde, a finalement été pénalisé et a perdu sa place au profit du Mexicain.