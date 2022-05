Rugby : La Rochelle vient à bout du Leinster et remporte son premier titre européen

Enfin le Graal ! Après trois échecs en finale, La Rochelle s'est adjugée le premier titre européen de son histoire en dominant au bout du suspense le Leinster (24-21) à Marseille, samedi 28 mai. Les Maritimes signent ainsi un véritable exploit contre les Irlandais, quadruple champions d'Europe et tombeurs du Stade Toulousain, tenant du titre, au tour précédent. Il devient le 13e club titré dans la compétition la plus prestigieuse du rugby européen. "C'est énorme, on l'avait décidé, on l'a fait, personne ne croyait en nous, mais nous, on savait où on allait", s'est réjoui Grégory Aldritt au micro de France 2. "Cela met La Rochelle sur la carte de l'Europe, c'est énorme, c'est notre premier trophée", a ajouté Thomas Berjon, demi de mêlée titulaire pour l'occasion.