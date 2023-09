Chants homophobes contre l'OM : le PSG et quatre joueurs convoqués par la LFP

Selon des journalistes présents lors du match, les chants ont été entonnés pendant plus d'une dizaine de minutes à la fin du match pour célébrer la victoire 4 à 0 du PSG contre l'OM. Lundi, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Olivier Klein, a relayé une vidéo d'une trentaine de secondes dans laquelle on peut entendre des supporters du PSG entonner ces chants homophobes à l'encontre des joueurs de l'équipe marseillaise. Il s'est alors dit "très choqué" et a réclamé des "sanctions".