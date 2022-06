Chaos au Stade de France : Liverpool ouvre une cellule de soutien psychologique pour ses supporters

Mardi, le président du club de football de Liverpool, Tom Werner, a réclamé des excuses au gouvernement français. "Au nom de tous les fans qui ont vécu ce cauchemar, je demande des excuses de votre part, et l'assurance que les autorités françaises et l'UEFA permettront à une enquête indépendante et transparente d'avoir lieu", a-t-il déclaré dans une lettre adressée à la ministre des Sports, publiée par le quotidien Liverpool Echo.