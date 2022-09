Charles III proclamé roi : Elizabeth II était fan d'Arsenal, et lui quel club supporte-t-il ?

Un attachement confirmé deux ans plus tard. En 2012, alors qu'il participait à une œuvre caritative dans la région, l'héritier du trône britannique avait déclaré sa flamme aux Clarets. "Burnley a traversé des moments très difficiles et j'essaie de trouver des moyens d'aider à régénérer et à accroître les aspirations et l'estime de soi dans cette partie du monde", avait-il expliqué. En guise de remerciements, les dirigeants du club - aujourd'hui entraîné par l'ex-international belge Vincent Kompany et qui évolue en Championship, la deuxième division du football anglais - lui avaient offert un abonnement VIP. Un cadeau qu'il n'aurait, à ce jour, pas encore utilisé.