Chat maltraité par Kurt Zouma : l'affaire portée en justice par la SPA britannique

Les frères Zouma vont devoir rendre des comptes à la justice. Dans une vidéo révélée par The Sun, le 14 février dernier, Kurt Zouma brutalisait son chat. On apercevait le joueur de West Ham, filmé par son frère, Yoan, en train de maltraiter et violenter son animal de compagnie devant ses enfants, dans sa luxueuse maison londonienne. Peu après la diffusion de la séquence l'incriminant, l'international tricolore s'était confondu en excuses, s'acquittant, par ailleurs, d'une lourde amende infligée par son club. Si le soufflet est quelque peu retombé depuis, cette affaire de maltraitance animale ne va pas en rester là.

Dans un communiqué, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), l'équivalent britannique de la Société Protectrice des Animaux (SPA), confirme avoir engagé des poursuites. "Après une enquête complète et approfondie, nous avons entamé un processus de poursuites contre Kurt Zouma et Yoan Zouma, en vertu de la loi sur la protection des animaux", annonce l'association. "Nous serons en mesure de publier plus d'informations une fois qu'une date d'audience sera confirmée", poursuit la RSPCA, qui "continue de prendre en charge" les deux chats de l'ancien défenseur de l'AS Saint-Étienne qu'elle a recueillis.