Chute mortelle dans le Mont-Blanc : la championne du monde de ski alpinisme Adèle Milloz parmi les victimes

Au cours de son passage au sein de cette unité d'élite, la jeune femme originaire de Tignes a été sacrée championne de monde militaire en 2017 avec Laetitia Roux, rappelle la Fédération française de montagne et d'escalade, faisant mention d'un palmarès élogieux : "En 2018, encore chez les espoirs, elle gagne le Championnat d’Europe de sprint chez les seniors. Adèle a arrêté sa carrière en 2019 après un podium en espoirs au championnat du monde de sprint et une 6e place à la Pierra Menta, course qu’elle adorait par-dessus tout". "Son sourire et sa bonne humeur nous manqueront toujours", se souvient Thierry Galindo, entraineur de l’équipe de France de ski-alpinisme, dans un communiqué.