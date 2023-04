Chute d'un skieur dans une crevasse : "Il a commencé à remonter tout seul", le récit derrière la vidéo virale

Après être parvenu à stopper sa chute, le skieur, qui souhaite garder l'anonymat, entreprend dans un premier temps une remontée en solitaire. Fort de plus de 15 ans d'expérience au cours desquelles il pratique le ski toutes les semaines, le quarantenaire garde son sang-froid. Bien équipé, il se sécurise, met ses skis sur son dos, enfile ses crampons. Et grimpe sur la paroi. "Je ne sais pas par quel miracle, il a commencé à remonter tout seul", se remémore son ami.

Il est ensuite rejoint par le reste de la bande, située en contrebas. "Nous avons mis entre 15 et 20 minutes pour le rejoindre. C'étaient les minutes les plus longues de notre vie. Nous ne savions pas jusqu'où il était tombé profond, ni s'il avait glissé tête la première." Une fois le groupe au niveau de la crevasse, ses membres lui ont envoyé une corde. Avant de former une cordée pour remonter le skieur accidenté. Le quarantenaire s'en est finalement sorti sans être blessé. Et a même repris la route des pistes "après avoir soufflé un peu".