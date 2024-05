Suspendu quatre ans pour dopage, Paul Pogba rebondit sur grand écran

Le champion du monde 2018 vient de tourner dans" 4 Zéros", la nouvelle comédie de Fabien Onteniente. Le réalisateur lui a confié le rôle d’un éducateur en charge de jeunes footballeurs. Le début d’une nouvelle carrière pour le milieu de la Juventus, écarté des stades suite à un contrôle antidopage positif ?

Nouveau terrain de jeu pour Paul Pogba. Alors que sa carrière est au point mort suite à sa suspension de quatre ans pour dopage, le footballeur de 31 ans vient de faire ses débuts d’acteur sous la direction du réalisateur Fabien Onteniente, révèlent nos confrères du Parisien. Le champion du monde 2018 a effet été repéré sur le tournage de 4 Zéros, la suite de 3 Zéros qui avait attiré 1,2 million de spectateurs en 2002.

Dans cette nouvelle comédie sur les coulisses du ballon rond, La Pioche s’est vu confier un petit rôle, celui d’un éducateur en charge de jeunes footballeurs. Il donne la réplique à Gérard Lanvin qui interprète Gérard Colonna, un agent de joueurs qui sort de sa retraite pour se mettre en quête de nouveaux talents. Didier Bourdon, Shy’m, Kaaris ou encore Guy Roux et Rolland Courbis figurent au générique du film qui sortira en avril 2025.

Il regardera l'Euro dans son canapé

"Il a bluffé tout son monde par son naturel et sa simplicité", affirme un membre de la production. "Il a visiblement apprécié l’expérience et il s‘est dit prêt, pourquoi pas, pour la reproduire plus avant". Entre deux prises, le milieu de la terrain de la Juve en a profité pour faire des selfies avec ses partenaires et avec les jeunes présents sur le stade de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) qui accueillait le tournage. Manière d’oublier un peu ses soucis personnels ?

Superstar du foot français, Paul Pogba avait été suspendu provisoirement en septembre 2023, suite à un contrôle positif à la testostérone après un match entre l’Udinese et la Juventus du Turin auquel il n’avait pas participé. Après une contre-expertise positive, le tribunal antidopage italien l’a condamné à quatre ans de suspension le 29 février dernier.

Depuis, le joueur a annoncé son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour faire appel de sa suspension, affirmant n’avoir "jamais pris sciemment ou délibérément" des produits dopants. Mais pour beaucoup, la sanction sonne le glas d’une carrière plombée par les blessures à répétition et les scandales personnels, avec en point d’orgue la tentative d’extorsion en bande organisée dont il a été victime en 2022. Toujours est-il que c'est depuis son canapé qu'il devrait assister à l'Euro 2024 en Allemagne.