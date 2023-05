"T'es bonne à rien" : enquête ouverte après des témoignages de maltraitance en équipe de France de gymnastique

C'est une affaire qui fait déjà grand bruit. Six anciennes gymnastes, dont quatre s'exprimant à visage découvert, ont témoigné, dimanche 14 mai, dans une enquête diffusée dans l'émission Stade 2, des maltraitances physiques ou psychologiques qu'elles ont subies lorsqu'elles étaient actives. Sur le banc des accusés : un entraîneur, dénoncé publiquement en 2007 pour ses méthodes en Suisse, avant qu'il officie auprès des Bleues, et déjà mis en cause en 2019 par une gymnaste mexicaine, Elsa Garcia ; et une haute dirigeante de l'équipe de France de gymnastique artistique "depuis une quinzaine d'années".

"T'es une chèvre, t'es nulle, t'es bonne à rien. (...) C'est quand que tu vas arrêter de grossir ?" À l'instar de deux athlètes, sous couvert d'anonymat, Clara Della Vedova a dénoncé les nombreuses insultes qu'elle a subies, notamment sur son poids. Un climat si délétère qu'après s'être blessée à un tendon d'Achille avant les Jeux de Londres en 2012, elle a raconté avoir ressenti "un énorme soulagement, parce que tout ça en finissait". Marine Petit, 15 ans à l'époque, a dit elle avoir été giflée par la haute responsable, après avoir participé à une fête autour du médaillé d'argent Thomas Bouhail lors des Jeux de Pékin en 2008.