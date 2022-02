Enceinte, la judokate Clarisse Agbegnenou donne rendez-vous à Paris en 2024

Triple médaillée olympique et déjà auréolée de cinq médailles d'or mondiales et cinq médailles d'or européennes, Clarisse Agbegnenou est bien décidée à ne pas ranger au placard son kimono. Après sa grossesse, elle compte bien remettre les pieds sur un tatami et ainsi défendre les couleurs de la France, à domicile, lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024.