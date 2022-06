Après Michael Jordan et LeBron James, Tiger Woods rejoint le club des sportifs milliardaires

Il entre dans un club très mais alors très fermé. La superstar du golf, Tiger Woods, 15 fois titré en Grand Chelem, a rejoint les icônes de la NBA Michael Jordan et LeBron James parmi les sportifs entrés dans le club des milliardaires, selon le magazine Forbes vendredi.

Agé de 46 ans, "le Tigre", de retour à la compétition ce printemps après un gravissime accident de voiture ayant failli lui coûter sa jambe droite en février 2021, a gagné environ 1,7 milliard de dollars (près de 1,6 milliard d'euros) provenant de ses gains, mais plus particulièrement de ses nombreux contrats publicitaires et autres investissements en dehors des greens, représentant plus de 90% de ses revenus. Et tout ça en 27 ans de carrière.