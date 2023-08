"Méprisable", "inacceptable"... L'Espagne scandalisée par le refus de Luis Rubiales de démissionner après son baiser forcé

"Je ne démissionnerai pas ! Je ne démissionnerai pas !" Vilipendé pour avoir imposé un baiser à une joueuse à l'issue du Mondial féminin, Luis Rubiales s'accroche à son siège. Pour combien de temps ? La position du patron du football espagnol semble difficilement tenable, tant les critiques pleuvent à son égard.

L'affaire a pris une autre dimension mercredi lorsque la ligue professionnelle de Football féminin s'est fendue d'un communiqué cinglant pour demander la mise à pied de Luis Rubiales. Pour la Liga F, "l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport espagnol a été entaché par le comportement embarrassant du plus haut représentant du football espagnol" et l'attitude de Rubiales est un moment de "honte internationale sans précédent pour la 'marque Espagne', pour le sport espagnol et pour le football féminin mondial". La FIFA a, de son côté, ouvert une enquête disciplinaire.