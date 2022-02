Contre la guerre, le monde du sport affiche sa solidarité avec l'Ukraine

Des messages similaires ont été projetés sur les écrans et dans les tribunes des championnats italiens, espagnols et à travers l'Europe. Mais aussi dans d'autres sports. En rugby, le stade de Twickenham, qui accueillait la rencontre du Tournoi des six nations opposant Angleterre et Pays-de-Galles, affichait un message sans ambiguïté : "L'Angleterre et le pays de Galles condamnent fermement l'invasion agressive de l'Ukraine. Nous sommes solidaires avec eux."

En Tennis, à peine venait-elle de remporter le tournoi de Doha, au Qatar, que Polonaise Iga Swiatek dédiait sa victoire "à toutes les personnes qui souffrent en Ukraine". "Voir ces images est vraiment émouvant pour moi, a-t-elle ajouté, Je n'aurais jamais imaginé que des choses comme ça se passent dans le pays qui se trouve à côté du mien."