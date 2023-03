Coupe de France : exploit d'Annecy, "énorme désillusion" pour l'OM

La douche froide est immense pour les Phocéens, et leurs supporters, qui, après avoir sorti Rennes et Paris aux tours précédents, se mettaient à rêver d'un premier trophée depuis 2012. Mais ils sont tombés sur des Annéciens, promus en Ligue 2 en fin de saison passée, sans complexe. Pendant une demi-heure pourtant, la supériorité marseillaise a fait peu de doutes. Les hommes d'Igor Tudor ont maîtrisé le ballon et dominé les débats sans, pour autant, se procurer un grand nombre d'occasions, en dehors d'un but inscrit hors-jeu par Jonathan Clauss (19e) et d'un tir de Sanchez sorti par Thomas Callens (23e). Les locaux, qui évoluaient devant un Vélodrome plein comme un œuf pour l'occasion, ont tout de même trouvé la faille à la 29e minute, Jordan Veretout concluant victorieusement une balle action entre Alexis Sanchez et Jonathan Clauss.

Pas franchement inspiré, et incapable de se mettre à l'abri, l'actuel dauphin du PSG en Ligue 1, s'est sabordé en l'espace de quelques minutes au retour des vestiaires. L'Ivoirien Moïse Sahi a d'abord égalisé après un contre rondement mené (1-1, 53e). Puis Kévin Mouanga sur corner (2-1, 59e) a surgi pour propulser les siens en tête.

Incapables de hausser le ton sur le plan de l'intensité, les Marseillais ont peiné à réagir. La situation s'est encore détériorée lorsque Alexis Sanchez a vu son penalty repoussé par un Thomas Callens impérial (85'), et énorme depuis le début de la campagne en Coupe de France. Entré en jeu quelques secondes plus tard, le jeune François-Régis Mughe a finalement permis aux siens d'arracher, sur le gong, une séance de tirs au but, son centre tir lobant le portier adverse (90'+6).