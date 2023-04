Coupe de France : pourquoi malgré sa victoire, Toulouse pourrait ne pas disputer la Coupe d'Europe

Les supporters des Violets vivront-ils la magie de la Coupe d'Europe ? En tant que vainqueur de la Coupe de France après sa victoire en finale contre Nantes (5-1), samedi 29 avril au soir, Toulouse est en théorie reversé en C3 la saison prochaine. Mais le règlement de l'UEFA est clair dans son article 5 dédié à la "multipropriété des clubs".

"Aucun club participant à une compétition interclubs de l'UEFA ne peut directement ou indirectement : détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA" ou "être impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion, l'administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA", est-il notamment indiqué. En d'autres termes, deux clubs détenus par le même actionnaire ne peuvent être engagés ensemble en Coupe d'Europe.

Or le Toulouse FC est détenu depuis 2020 par le fonds d'investissement américain Redbird Capital Partners, également actionnaire majoritaire de l'AC Milan, actuellement 4e de Serie A et virtuellement qualifié pour la Ligue des champions. Même si Milan joue la C1 et Toulouse la C3, ce cas de figure est interdit car les clubs finissant troisièmes de groupe en C1 rejoignent ensuite la C3...