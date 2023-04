Coupe de France : les cartons rouges et les sifflets confisqués à l'entrée du Stade de France

Des cartons rouges, ainsi que les sifflets, distribués par l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis ont été confisqués à l'entrée du Stade de France, ce samedi 29 avril au soir. Par cette initiative, les syndicats, vent debout contre la réforme des retraites récemment promulguée, voulaient profiter de la venue d'Emmanuel Macron lors de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse pour inciter les spectateurs à l'interpeller, si possible 49 minutes et 30 secondes après le début du match.

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, avait tenté vendredi d'interdire le rassemblement syndical aux abords du stade, affirmant craindre des troubles à l'ordre public. Mais à quelques heures du coup d'envoi, le tribunal administratif de Paris, saisi en référé, a suspendu l'arrêté d'interdiction, y voyant une "atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester".