Coupe de France : la préfecture interdit le rassemblement syndical au Stade de France

Dans un arrêté, elle indique que "le rassemblement déclaré le mercredi 26 avril 2023 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par l'Union départementale CGT 93, l'Union départementale F0 93 et l'Union syndicale Solidaires en vue de distribuer des tracts contre la réforme des retraites le samedi 29 avril 2023 entre 16h00 et 21h00 Place des Droits de l'Homme à Saint-Denis et abords des sorties des RER B et D et de la ligne 13 du métro aux stations Stade-de-France est interdit".