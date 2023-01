Coupe de France : le PSG bat l'US Pays de Cassel (7-0) et affrontera l'OM en 8e de finale

Capitaine du PSG lundi soir, Mbappé a réussi ses cinq buts en moins de cinquante minutes (29e, 35e, 40e, 56e, 78e). Son plus beau but est son deuxième, un lob sur le gardien amateur Romain Samson. Le vice-champion du monde 2022 a inscrit ses 29 buts en 25 rencontres disputées dans la plus vieille compétition française de clubs. Il double le Portugais Pedro Miguel Pauleta, 28 fois buteur dans le tournoi avec Bordeaux et le PSG, en 26 matches. Il s'agit aussi du premier quintuplé de l'histoire du PSG.