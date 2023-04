Coupe de France : les grilles installées au Stade de France "choquent" les supporters de Liverpool

En France, l'Association nationale des supporters (ANS) a saisi vendredi le tribunal administratif pour demander "l'enlèvement des grilles en bas des tribunes", en pointant un "danger" avec ce dispositif. Ce samedi, l'ANS a cependant indiqué que le juge administratif avait rejeté son recours "au motif que le juge judiciaire serait compétent", et dit avoir "déposé un nouveau référé-liberté en citant la préfecture assumant être décisionnaire".

"S'il y a des incidents graves, la préfecture et la FFF devront assumer", prévient l'association de supporters. "En cas d'incident (incendie, bombe, attaque terroriste, etc.) empêchant de quitter la tribune par le haut, il y aura un phénomène d'écrasement sur les barrières de bas de tribune", explique-t-elle. Ces grilles sont "notamment ce qui a provoqué les 39 morts au Heysel", rappelle l'ASN, "raison pour laquelle on ne met plus jamais de grilles en bas de tribune : le terrain doit être une échappatoire".