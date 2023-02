Coupe de France : Marseille élimine le PSG en huitièmes de finale

Dans un match très disputé et ultra-offensif dès les premières minutes, le score a été ouvert par l'OM grâce à un pénalty réussi d'Alexis Sanchez. Le PSG a ensuite égalisé dans les derniers moments de la 1ère mi-temps avec une tête de Sergio Ramos sur corner. Mais c'est finalement le joueur ukrainien Ruslan Malinovskyi qui a offert le but de la victoire à Marseille. Le PSG est par conséquent éliminé de la Coupe de France, et ce, dès les huitièmes de finale.