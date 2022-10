Coupe du monde 1998 : les champions Lizarazu, Djorkaeff et Blanc évoquent leurs plus beaux souvenirs

Des images indélébiles. Deux décennies plus tard, l'ancien latéral gauche international Bixente Lizarazu en a une foultitude quand il s'agit d'évoquer le titre mondial acquis en 1998. Et particulièrement celle du moment où il a soulevé le trophée, qui plus est dans son propre pays.

"Il y en a plein, mais c’est vrai que celle-là est particulière […] Dans ses rêves d’enfant, on n’imagine pas soulever la Coupe du monde […] On imagine à peine devenir footballeur professionnel. Le jour où tu te retrouves avec ce trophée dans les mains […] tu as du mal à y croire. On est champion du monde à vie, personne ne peut nous l’enlever", raconte le natif de Saint-Jean-de-Luz à LCI.