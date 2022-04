Coupe du monde 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le tirage au sort ?

Les représentants des 29 nations qualifiées - sur 32 - auront toutes les yeux rivés sur les fameuses boules, réparties en quatre chapeaux de prestige et de niveau sportif décroissant. Pour le Qatar, pays hôte qui dispute son premier Mondial, la France tenante du titre et les six autres meilleures équipes au classement Fifa (Angleterre, Argentine, Belgique, Brésil, Espagne, Portugal), être versé dans le premier leur garantit de ne pas s'affronter.