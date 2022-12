Angleterre-France : Hugo Lloris contre Harry Kane, le duel des coéquipiers

Ils se côtoient toute l'année sous le maillot de Tottenham. Samedi 10 décembre, le temps de 90 minutes (ou plus), Harry Kane et Hugo Lloris vont se livrer à l'un des duels les plus importants du quart de finale de Coupe du monde entre l'Angleterre et la France. L'attaquant des Three Lions espère forcément tromper le portier des Bleus, qui le connaît par cœur après avoir passé neuf années à ses côtés outre-Manche.

Kane, meilleur buteur du Mondial 2018 (6 buts), qui a débloqué son compteur dans cette Coupe du monde face au Sénégal (3-0), sait que la tâche s'annonce difficile. "C'est un gardien de but fantastique, un des meilleurs de l'histoire récente de la Premier League", saluait ces derniers mois le capitaine anglais sur le site de Tottenham.