Angleterre-France : la présence du redoutable Sterling plus qu'incertaine

"Clairement, la priorité pour lui est d'être avec sa famille et on va le soutenir pour ça. On lui laissera tout le temps dont il a besoin. Je ne veux lui mettre aucune pression. Parfois, le football n'est vraiment pas le plus important et la famille passe avant tout", avait déclaré Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, après le départ de son joueur du Qatar.