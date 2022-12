Angleterre-France : les publicités gonflées du quotidien anglais The Sun dans les rues de Paris

À 24 heures du quart de finale entre l’Angleterre et la France, ce samedi 10 décembre, le tabloïd The Sun frappe fort dans la provocation. Le média britannique s’est offert une campagne de publicité surprenante à côté de la tour Eiffel, projetant des visuels des joueurs phares de l’équipe nationale. En dessous des visuels, les habitants de la capitale ont pu lire différents types de messages : "It’s Gaul over", "Au revoir les Gaulois", "Allez les Rosbifs".