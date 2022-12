Coupe du monde 2022 : Neymar "ne garantit pas à 100%" qu'il rejouera avec le maillot du Brésil

Buteur plus tôt dans le match, à l'issue d'une magnifique action, l'attaquant du PSG est apparu particulièrement affecté par cette élimination. Après avoir longuement pleuré sur la pelouse, il a tenté de mettre des mots sur son désarroi. "C'est très dur. Je pense que c'est pire aujourd'hui que ce que nous avons ressenti lors de la dernière Coupe du monde (défaite 2-1 contre la Belgique en quart de finale)", a expliqué l'ancien joueur de Santos, désormais co-meilleur buteur de l'histoire de la Seleção avec un certain Pelé (77 buts chacun).

"Il est difficile de trouver les mots pour décrire ce moment", a-t-il ajouté. "On s'est battu, on s'est battu, je suis fier de tous mes coéquipiers, fier de la personnalité qu'ils ont, qu'ils affrontent les tirs au but. Il n'est pas facile d'assumer cet exercice."