Coupe du Monde 2022 : après la victoire sur le Danemark, la France s'est réveillée avec le sourire

Malgré l'absence de l'enfant du pays, Karim Benzema, blessé au début du rassemblement, les Lyonnais ont vibré pour les Bleus : "On suit et on espère qu'on ira loin. Allez la France !" , sourit un boucher sur le marché. "Ça amène un petit peu de baume au cœur à cet environnement angoissant", philosophe une passante. Petits ou grands, tous saluent la performance de Kylian Mbappé, qui a propulsé l'Hexagone en 8e de finale, à la faveur de ses deux buts contre le Danemark.

Un lendemain de match plein de rêves et de promesses. Les supporters seront devant leur écran mercredi prochain pour la prochaine étape contre la Tunisie, qui déterminera le classement de la France dans sa poule, et lui permettra peut-être d'éviter de rencontrer trop tôt un des (autres) favoris du Mondial.