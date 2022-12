Coupe du monde : au Portugal, tout le monde ne veut pas de Ronaldo contre la Suisse

En difficulté à la finition - sur des actions qui constituaient presque des formalités pour lui, quelques années plus tôt, il peine, en plus, dans le jeu. Duels perdus, passes pas suffisamment précises, vitesse en berne... "CR7" semble clairement avoir perdu de sa superbe. À cela s'ajoutent les mauvais choix sur certaines séquences où le buteur a voulu faire la différence en solo alors qu'une passe ou un centre s'imposait.

S'il reste adulé au pays, le cas du quintuple ballon d'or divise de plus en plus. Symbole de ce scepticisme croissant, un sondage troublant a été publié dans les colonnes de A Bola. Le quotidien sportif portugais a interrogé, en ligne, ses lecteurs sur la possibilité de voir titulaire Cristiano Ronaldo contre la Suisse, en huitièmes de finale. Contre toute attente, 70% des interrogés militent pour que la star débute sur le banc contre la Nati. Un véritable désaveu pour celui qui a longtemps été l'alpha et l'oméga de sa sélection.