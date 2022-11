Coupe du monde : aucune victoire, peu de buts... Les sélections africaines en panne

Attendus au tournant dès le début de cette Coupe du monde, les Sénégalais, sacrés champions d’Afrique en début d’année, figuraient parmi les outsiders de ce Mondial au Qatar. Mais sans la présence de Sadio Mané, les Lions de la Teranga ont manqué d’efficacité offensive face à une équipe des Pays-Bas bien plus rodée et expérimentée. Punis dans les dernières minutes de la partie par les Oranje, les hommes d’Aliou Cissé ont encore leur avenir en main et peuvent espérer se relancer face à l’hôte qatari (vendredi 25 novembre, 14h). Avec en ligne de mire une qualification pour les huitièmes de finale et le rêve d’une place en quarts de finale, comme en 2002.

Placé dans le groupe G, le Cameroun s’est retrouvé dans un des groupes les plus relevés de la compétition. Tout comme le Sénégal, la formation africaine a su lutter à armes égales, voire dominer son adversaire par moments. Après une première période maitrisée, les Lions indomptables ont fini par craquer dès le retour des vestiaires, punis par Breel Embolo, international suisse né... au Cameroun. Une défaite et aucun but pour le Cameroun, donc, qui afrontera au prochain match la Serbie. L'équipe, dirigée par Samuel Eto’o et entraînée par Rigobert Song, doit impérativement accrocher une victoire pour continuer de rêver d’une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde, obtenue une seule fois, en 1990.

Dernier pays du continent africain à entrer en lice dans la compétition, le Ghana des frères Ayew a fait face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Après une première période complètement dominée par la Seleção, les Blackstars ont cédé une première fois avant de répondre par l’intermédiaire d'André Ayew, premier buteur africain de la compétition. Malgré une fin de partie endiablée, les Ghanéens se sont inclinés avec les honneurs face à un Portugal vainqueur au forceps.