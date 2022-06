Coupe du monde 2022 : battue par le Pays de Galles, l'Ukraine reste à quai

Galvanisés par un drapeau signé par des soldats du front accroché au mur de leur vestiaire, les hommes d'Oleksandr Petrakov ont pourtant livré une solide prestation. Envie, combat, technique, tactique, créativité... ils ont mis tous les ingrédients dans cette rencontre. Ils se sont même montrés dominateurs sur l'ensemble de la rencontre, monopolisant le ballon (68% de possession) et se procurant davantage d'occasions (2.10 expected goals contre 0,68).

Le réalisme leur a néanmoins cruellement fait défaut. Les bleu et jaune ont inexorablement buté sur un Wayne Henessey en état de grâce (12', 40', 55'). Il s'est illustré par une parade spectaculaire en fin de rencontre, repoussant miraculeusement sur sa ligne une tête d'Artem Dovbyk (84'). "On a tout donné sur le terrain et le gardien du pays de Galles a fait un boulot incroyable. Il est définitivement l'homme du match avec ses arrêts incroyables", a reconnu, fataliste, Oleksandr Zinchenko. "C'est absolument incroyable. Je pense que c'était probablement mon meilleur match sous le maillot gallois, pour être honnête, et à un moment aussi crucial", a confirmé le principal intéressé. Et quand le portier était battu, c'est le défenseur de Tottenham, Ben Davies, qui a joué les pompiers de service (59').