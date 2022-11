Coupe du monde : pourquoi autant de sièges vides alors que la Fifa annonce des stades pleins ?

Au-delà de ces débats d'ordre mathématiques, des éléments plus pragmatiques peuvent être avancés pour expliquer que la plupart des stades ne sont pas complètement remplis. Ce n'est pas vraiment une nouveauté propre à cette Coupe du monde - des centaines de sièges étaient déjà vides en Russie en 2018 - mais, cette fois, il existe un fossé entre les statistiques de fréquentation et la réalité. Pourquoi ?

Déjà, parce que de nombreux détenteurs de billets ont probablement renoncé à faire le déplacement dans les enceintes. Un phénomène plus connu sous le nom de "no show". Or, c'est le nombre de billets vendus que la Fifa prend en compte dans ses calculs, pas le nombre de personnes effectivement présentes.

Par ailleurs, il est probable que les sponsors et fédérations ne soient parvenus à écouler toutes les places qui leur étaient allouées. Cela permet de comprendre pourquoi la majorité des places inoccupées se trouvaient à proximité du terrain (ce sont les plus chères) et dans les loges.