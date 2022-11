Coupe du monde 2022 : comment le Danemark est devenu la bête noire de Kylian Mbappé (et des Bleus)

La rencontre est d'autant plus intéressante à suivre que les Danois ont souvent trouvé des solutions face à l'attaque des Bleus (un petit but marqué sur les trois derniers face-à-face). Convaincant face à des Socceroos qui n'ont pas tenu la distance lors de l'entrée en lice des tricolores, le trio Mbappé-Giroud-Dembélé a une tout autre équation à résoudre ce samedi face à des Scandinaves costauds dans l'axe et passés maîtres dans l'exercice d'un pressing haut. La lumière, si elle doit venir, viendra certainement d'un Kylian Mbappé extrêmement bien tenu par les joueurs de Kasper Hjulmand plus tôt dans l'année. Harcelé et éloigné de ses positions préférées, le natif de Bondy n'était pas parvenu à trouver la faille (0 but ou passe décisive).

Généralement très haut sur le terrain, ce qui laisse des espaces dans le dos de la défense, et malgré la lenteur relative de leur charnière centrale, les Danois n'en restent pas moins très solides. Excellente dans l'anticipation, et grâce à l'activité de son duo du milieu de terrain Delaney-Hojbjerg, la Danish Dynamite trouve toujours, ou presque, un moyen de combler les brèches. Elle n'hésite pas non plus à recourir à des prises à deux ou à trois contre les joueurs offensifs de l'adversaire, comme peut l'être Kylian Mbappé (29 buts, 22 passes décisives en sélection) chez les Bleus. De même, l'activité sans ballon et les déplacements intelligents pour couper les lignes de passes permettent de limiter le nombre de touches de l'attaquant parisien, lui donnant moins d'opportunités pour faire des différences.