Coupe du monde : le dernier Mondial pour Antoine Griezmann ? "On verra bien"

Désormais âgé de 31 ans, l’attaquant de l’Atlético de Madrid est entré dans la seconde partie de sa carrière. En conférence de presse, l’international aux 113 sélections a été interrogé sur son avenir en Bleu, et notamment s’il s’agissait de sa dernière Coupe du monde avec l’équipe de France. Une question qui a fait sourire l’intéressé. "Je ne sais pas, il faudra voir selon mes performances. Là, c'était limite selon ce que j'entendais", a déclaré l’attaquant en souriant, faisant référence aux nombreuses critiques à son encontre.

"J'aurai peut-être pris des kilos en plus et je ne pourrai pas jouer la prochaine Coupe du monde. On verra si c'est mon dernier Mondial ou pas. Il faut aussi être performant en club. Si mon envie est toujours là et que les gens me suivent, on verra. Je ne me pose pas la question", a ajouté Antoine Griezmann.