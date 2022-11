Mondial : avec des télécommandes artisanales, ces militants jouent les trouble-fête

Les yeux rivés sur le premier match des Bleus à l'occasion du Mondial dans un bar, le mardi 22 novembre dernier, des supporters parisiens ont subi quelques secondes de frustration. Un groupe de militants de la capitale a décidé de protester à leur manière contre l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, une compétition sous le feu des critiques, notamment en raison d'accusations de violations des droits humains et de son empreinte climatique. Grâce à une télécommande pirate, ils interrompent discrètement et sans crier gare les matchs diffusés sur les écrans des bars, relève Le Parisien. "On se sent hyperforts", se félicite l'un d'eux auprès du quotidien.

Ce boîtier artisanal est en mesure de couper n'importe quelle télévision de 160 marques, tant qu'elles se situent dans un rayon de 45 mètres, précise Le Parisien. Cette télécommande, baptisée "TV-B-Gone", a été mise au point par le hacker californien Mitch Altman dans les années 2000, un militant anti-télévision qui avait créé un gadget de la taille d'un porte-clé, capable d'éteindre 90% des téléviseurs en 17 secondes seulement d'après son inventeur, comme le relatait The Guardian en 2005.