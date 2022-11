Coupe du monde : France et Espagne en feu, Argentine et Allemagne en danger... Le point sur les favoris

C'est la première grande équipe à être entrée en lice, lundi. Et elle n'a pas manqué son entame. Opposée à l'Iran, l'Angleterre a parfaitement entamé son tournoi en s'imposant largement face à l'Iran (6-2). Les coéquipiers du buteur Harry Kane pourraient valider leur qualification en huitièmes de finale dès ce vendredi soir, face aux États-Unis (20h en direct sur TF1 et TF1info).

L'Espagne aussi a parfaitement lancé sa Coupe du monde. En s'imposant face au Costa Rica (7-0), les champions du monde 2010 ont signé le plus gros carton de ce début de compétition, et s'envolent en tête du groupe E. Le choc face à l'Allemagne, dimanche 27 novembre (20h en direct sur TF1 et TF1info), pourrait leur offrir un billet pour la phase à élimination directe.

Les Bleus, eux, ont résisté à la malédiction du tenant du titre. Malgré une entame de match catastrophique (but de l'Australie et grave blessure de Lucas Hernandez), l'équipe de France n'a laissé aucune chance aux Socceroos (4-1), et prennent la tête du groupe D. En s'imposant ce samedi face au Danemark (17h en direct sur TF1 et TF1info), les hommes de Didier Deschamps se hisseraient déjà en huitièmes de finale, ce qu'aucun champion du monde en titre n'a réussi depuis le Brésil en 2006.