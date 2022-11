Équipe de France : Lucas Hernandez a demandé à son frère Théo "de lui ramener la Coupe du monde"

"Fier" d’avoir été appelé avec son aîné pour disputer la compétition au Qatar, Théo Hernandez joue-t-il désormais son Mondial pour deux ? "On sera tout le temps avec lui. Je lui parle tous les jours depuis qu’il est parti. Il me dit qu’on doit gagner tous les matches pour lui ramener la Coupe du monde", sourit-il. "On voulait qu’il soit avec nous", insiste-t-il, rappelant que son frère souffre "d’une blessure très longue". Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en voulant contrer un ballon, Lucas Hernandez a été opéré avec succès en Autriche.