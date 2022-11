Coupe du monde 2022 : battue en finale par les Bleus en 2018, que devient la Croatie ?

De quoi créer un savant mélange entre des jeunes aux dents longues et des vétérans toujours aussi affamés. "Il y a une nouvelle énergie au sein de l'équipe avec des jeunes et des cadres qui étaient en Russie et qui aident les nouveaux à s'adapter. C'est un nouveau tournoi, nous devons nous donner à fond et le meilleur de nous-mêmes", confirme Luka Modric. "Depuis la Coupe du monde en Russie, la Croatie est plus respectée mais nous devons rester humbles et ne pas faire de grandes promesses ou tirer des plans sur la comète, nous devons rester réalistes", a-t-il appelé.