VIDÉO - France-Australie : revivez l'égalisation d'Adrien Rabiot

Ce but a permis de remettre les compteurs à zéro après un début de match très compliqué, avec des Australiens dominateurs dans les duels. Quelques minutes plus tôt, Craig Goodwin était d'ailleurs venu doucher l'enthousiasme des supporters tricolores en marquant le but le plus rapide contre les Bleus en Coupe du monde depuis 1982 (9e minute).