Coupe du monde 2022 : le jour où la Marseillaise a été sifflée lors de France-Tunisie

Pour éviter toute tension, les organisateurs invitent deux chanteuses franco-tunisiennes, Lââm et Amina, à interpréter les hymnes nationaux, après l'entrée des 22 acteurs mélangés sur la pelouse. Une tentative d'apaisement sans réussite : comme face au Maroc un an plus tôt, et à l'Algérie en 2001, des sifflets descendent des tribunes lorsque résonne La Marseillaise.

Cette bronca monumentale contre l'hymne national se transforme rapidement en affaire politique. La ministre des Sports de l'époque, Roselyne Bachelot, ainsi que son secrétaire d'État, Bernard Laporte, se disent "choqués" par ce geste contre un "symbole de la République française". Le lendemain, le Premier ministre François Fillon va même plus loin, et souhaite "interrompre les matchs lorsque les hymnes nationaux, quels qu'ils soient, sont sifflés". Le chef du gouvernement aurait d'ailleurs souhaité que la Fédération française de football (FFF) annule la rencontre après cet événement.